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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor kuvvet depoladı

Trabzonspor kuvvet depoladı

Antrenmandan detaylar

- TRABZON

Rektör 


- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Onazi ve Hosseini takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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