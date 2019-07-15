Trabzonspor kuvvet depoladı



- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Onazi ve Hosseini takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

