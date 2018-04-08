Trabzonspor Kulübünün kongresinde oy verme işlemi - TRABZON
- Muharrem Usta'nın oy kullanması - Kuruldaki oylama işlemleri Trabzon spor'un yeni başkanı belli oldu Trabzon spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçilmeyi garantiledi.TRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçilmeyi garantiledi.Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 690 üye oy kullanıldı.Resmi olmayan sonuçlara göre açılan 7. sandık sonunda Ahmet Ağaoğlu, 871 oy alarak başkanlığa seçilmeyi garantiledi. Metin Kaya ise 7. sandık sonunda 80 oyda kaldı.