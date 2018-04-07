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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor Kulübünün kongresi başladı - TRABZON

Trabzonspor Kulübünün kongresi başladı - TRABZON

- Trabzon spor Kulübünün kongresi başladı - Trabzon spor Olağanüstü Genel Kuruludan detaylar Trabzon spor Kulübünün kongresi başladı - Bordo - mavililerin iki gün sürecek olağanüstü genel kurulunda Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya başkanlık için yarışacakTRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübünün 73. genel kurulu başladı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, başkanlık için yarışacak.Genel kurulda, 5 bin 758 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.Bordo - mavili kulübün 50 yıllık tarihinde 45. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetimin görev süresi aralık ayında yapılacak olağan genel kurula kadar sürecek.Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç'in konuşmasıyla başlayan genel kurulda, iki adayın ortak kararıyla gösterilen İlhami Algan, oy çokluğuyla kongre divan başkanı seçildi. Daha sonra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.Kongrede bugün, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları, denetleme kurulu raporu okunup, görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası üyeler tarafından oylanacak. İkinci gün saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarından sonra başlayacak oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. - Kongre sakin başladı Trabzon spor'un genel kurulu sakin bir ortamda başladı.
Başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya, kongre başlamadan salona geldi. Spor salonunun önünde güvenlik güçleri yoğun önlemler alırken, üye kartı olmayanlar içeri sokulmadı.İlk saatlerden itibaren üyeler salona gelerek, kongreye ilgi gösterdi. - 17. başkan seçilecek Trabzon sporlular, genel kurulda 17. başkanını seçecek.Bordo - mavili kulüpte, görev sıralarına göre Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta başkanlığa seçilen isim oldu.

Görev Süresi Saygı Duruşu Güvenlik Güçleri Genel Kurul Genel Sekreter 

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