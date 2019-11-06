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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Krasnodar'da

Trabzonspor, Krasnodar'da

Takımın gelişinden detaylar

- KRASNODAR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rusya deplasmanında oynayacağı Krasnodar maç için Krasnodar kentine geldi. Trabzon'dan özel uçak ile havalanan bordo-mavili kafile yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı. Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan kafileyi havalimanda az sayıda taraftar bekledi. Taraftarlar, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ünal Karaman da antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
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