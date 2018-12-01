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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor kongresi başladı İzle

Trabzonspor kongresi başladı İzle

Kongreden detay görüntüler

- - Ahmet Ağaoğlu tek listeyle seçimlere giriyor TRABZON

Şehit Görev Süresi Saygı Duruşu Genel Kurul 


- Trabzonspor Kulübünün 74. olağanüstü genel kurulu başladı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu tek listeyle secime giriyor. Genel kurulda, 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde 46. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetimin görev süresi ise 3 yıl olacak. Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, konuşmasıyla başlayan genel kurulda Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulunun önerisiyle kongre divan başkanı seçildi. Daha sonra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu. Kongrede başkan yardımcısı Müminhan Bilgin, kulüp yönetim kurulunun idari raporlarını okudu. Daha sonra da Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin ise mali raporlar ve projelerle ilgili genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Yönetim kurulunun idari ve mali raporlarının okunmasının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Sonrasında ise yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.
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