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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmandan detaylar

- - Bordo-mavilileri kritik 15 gün bekliyor TRABZON

Nani Rektör 


- Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'u kritik 15 gün bekliyor. Bordo-mavililer, sırasıyla Süper Lig'de 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa, 22 Ağustos Perşembe günü yine dış sahada AEK, ardından ligde 25 Ağustos Pazar günü evinde Malatyaspor ve 29 Ağustos'ta ise AEK ile sahasında rövanş maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak. 15 gün içinde kritik maçlara çıkacak olan Karadeniz ekibi hem Avrupa'da hem de ligde önemli bir sınav verecek. Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor, Sparta Prag maçının ardından Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek. Trabzon'a dönmeyecek Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönmeyecek ve İstanbul'da kalacak. Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan'ın AEK takımı ile oynayacağı karşılaşma için 20 Ağustos Salı günü saat 15.30'da özel uçakla İstanbul'dan Atina'ya hareket edecek.
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