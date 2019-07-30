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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü Video

Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü Video

Kafilenin gelişi

( TRABZON ) TRABZON

Beraberlik İtalya İtalyan Hazırlık Maçı 


- Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon'a döndü. Trabzonspor, Hellas Verona ile oynadığı hazırlık maçının ardından Trabzon'a döndü. 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı. Macaristan temsilcisi Haladas ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile 3-3’lük beraberlikle sahadan ayrıldı. İtalya Serie A takımlarından Parma ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bir diğer İtalyan temsilcisi Hellas Verona ile de sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak oynadığı 4 hazırlık maçından da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Avusturya'nın Linz şehrinden TSİ ile 00:30 sıralarında havalanan Trabzonspor kafilesi 03:30 sıralarından Trabzon'a indi. 3 gün boyunca izinli olacak olan bordo-mavililer 2 Ağustos Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak.
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