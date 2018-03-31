Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

- Trabzonspor kafilesinin gelişi - Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'la karşılaşacak bordo - mavili takımı, Atatürk Havalimanı'nda taraftarları karşıladıİSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul 'a geldi.Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bordo - mavili taraftarlar karşıladı. Taraftalar futbolculara yoğun ilgi gösterdi.Trabzonsporlu futbolcular Onur Recep Kıvrak, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ile Abdülkadir Ömür, taraftarla fotoğraf çektirdi.Bordo - mavili kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.