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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - TRABZON

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - TRABZON

- Trabzon spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzon spor teknik direktörü Ünal Karaman'ın basın toplantısı Trabzon spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardındanTRABZON (AA) - Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6 - 2 yenen Trabzon spor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,

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