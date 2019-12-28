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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir - TRABZON

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir - TRABZON

- Trabzon spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir'in konuşması Trabzon spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardındanTRABZON (AA) - Süper Lig’in 17. haftasında Trabzon spor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstikbal Basın Toplantısı Toplantı 

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