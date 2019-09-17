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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

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- MADRİD

İspanya 


- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid’e geldi. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Trabzon'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından İspanya'nın Madrid kentine geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe’de konaklayacağı otele hareket etti.
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