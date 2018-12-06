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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı - TRABZON

Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı - TRABZON

- Ortahisar Ampute takımının sahaya gelişi - Hazırlık maçından detay - Trabzon sporlu yetkililerin Ortahisar Ampute takımı oyuncularına hediye vermeleri - Ortahisar Ampute Takımı Teknik Direktörü Faruk Kuduban ile röportaj - Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile röportaj - Fotoğraf çekimi Trabzon spor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı - Karma hazırlık maçı 1 - 1'lik eşitlikle sona erdiTRABZON (AA) - Trabzon spor ile Ampute Futbol 1. Ligi ekiplerinden Ortahisar Ampute Takımı, karma hazırlık maçı yaptı.Bordo - mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ortahisar Ampute Futbol Kulübü Başkanı Zeki Sancak, teknik direktör Faruk Kuduban ve futbolcuları, Trabzon spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular karşıladı. Trabzon sporlu oyuncular ile ampute futbolcuların karma şeklinde yaptıkları karşılaşma, 1 - 1 berabere sona erdi.Maçın ardından açıklamada bulunan teknik direktör Ünal Karaman, engelli insanların gösterdikleri mücadelenin kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşme imkanımız oluyor. Bize bu imkanı verdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Ortahisar Ampute Takımı Teknik Direktörü Faruk Kuduban ise maçın kendileri için ölümsüz bir anı olarak kalacağını aktararak, bu imkanı sağlayan Ünal Karaman ve bordo - mavili futbolculara teşekkür etti.

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