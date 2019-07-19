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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor 'gri' formasını tanıttı Haberi

Trabzonspor 'gri' formasını tanıttı Haberi

Trabzonspor'un yayınladığı video

- Trabzonspor "gri" formasını tanıttı İSTANBUL

Sosyal Medya Forma 


- Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı.
Trabzonspor’da yeni sezonun gri formaları satışa hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 2019-2020 sezonunda giyeceği gri formaların yarın Trabzonspor mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı. Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait 'Keşan' motiflerinin forma üzerinde yer alacağı da ifade edildi.
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