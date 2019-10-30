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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON Video

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON Video

- Antrenmandan görüntüler Trabzon spor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların yenileme, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.Antrenman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi. - Sörloth ile Karaman görüştüMedipol Başakşehir maçında son dakikada attığı golle takımına beraberliği sağlayan Alexander Sörloth'ün antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü öğrenildi.Yarını izinli geçirecek bordo - mavililer, hazırlıklarını perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kutlay Teknik Direktör Rektör 

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