Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Haberi

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Haberi

Antrenmandan detaylar

- TRABZON

Kutlay Rektör 


- Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türk Bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi. Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı