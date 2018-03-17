Trabzonspor Genişletilmiş İstişare Toplantısı - TRABZON
- Trabzon spor Genişletilmiş İstişare Toplantısı - Toplantıya katılanlardan detay görüntü - Trabzon spor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in açıklamaları Trabzon spor Genişletilmiş İstişare Toplantısı - Trabzon spor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen:"Genel kurula giderken bizim önceden belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz var. Trabzon spor'un bu dönem başkan adayına değil, sorunlarını çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"TRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sorunları çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Trabzon spor Genişletilmiş İstişare Toplantısı, Ziya Bey Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Trabzon spor başkanlarından Atay Aktuğ, Özkan Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, Trabzon sporlu Eski Futbolcular Derneği Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Serdar Bali, divan kurulu üyeleri ile Trabzon spor'un eski yöneticileri katıldıAli Sürmen, Trabzon spor Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerine inandığını belirten Sürmen, bordo - mavili kulübün olağanüstü genel kurul yapacağını hatırlatarak, "Olağanüstü genel kurul, Trabzon spor'umuzun birikmiş sorunlarını çözme yönünde yapılmış bir genel kuruldur. Genel kurula giderken de bizim önceden beri belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz var. Bu da, Trabzon spor'un bu dönem başkan adayına değil, sorunlarını çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var." şeklinde konuştu. Toplantıda, Trabzon spor'un artık ihtiyaca göre futbolcu transfer etmesi gerektiğine karar verdiklerini aktaran Sürmen, şunları kaydetti:"Futbolcu bedelleri Trabzon spor'un bütçesiyle uyumlu olmalı. Trabzon spor'un yönetiminde, başkanın Trabzon , İstanbul veya başka şehirden olmasından öte Trabzon kanadından yönetime katılacak kişilerin futbolu bilen, profesyonel olarak Trabzon spor'a katkı sağlayacak ve camianın büyük çoğunluğunun 'evet' diyebileceği isimler olmalı. Ayrıca Trabzon spor'un ekonomik sorunlarının aşılmasında, gerek devlet yetkilileriyle gerekse siyasi yetkililerle istişare edilerek gelir kaynaklarının nasıl oluşturulacağı konusunda, gelecek yönetimlere bu yönde yol gösteren kaynaklara ulaşılmasında çözüm üretebilecek girişimlerin yapılmasına karar verdik." - "Aldığımız kararların adaylara yol çizmesini istiyoruz"Verilen kararların Trabzon 'da bulunan ve toplantıya katılan kişilerin görüşü olduğunu vurgulayan Sürmen, "İstanbul'da veya başka şehirlerde olan başkanlarımız ve asbaşkanlarımızla da bu görüşlerimizi paylaşacağız. İstişarelere devam edeceğiz ama burada alınan kararların aday olacak arkadaşlara yol çizmesini ve onların tavsiyelere dikkat etmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantının amacının, olağanüstü genel kurul kararının önünü kesmek olmadığına işaret eden Sürmen, "Bu bizim hakkımız da değil. Bizim çıkacak adaylara 'Niye aday oluyorsunuz?' deme hakkımız da yok." diye görüş belirtti. Trabzon spor'un sorunlarının 8 ayda çözülemeyeceğine dikkati çeken Ali Sürmen, şunları söyledi:"8 ay kısa vadeli çözümleri üretir. Çünkü önümüzdeki mayıs ayı sonuna kadar ciddiye alınması gereken sorunlar var. Bunu yeni yönetim çözecek. Eğer yılbaşına kadar camiayı rahatlatabilecek çözümler üretiyorsa biz kurullar olarak o yönetimin arkasında durmaya devam ederiz. Ama olağan genel kurul aralıkta yapılacaktır. Oradan çıkan sonuca elbette saygı duyacağız. Toplantıda ilkeler üzerinde konuştuk. Tüzük değişikliği konusu da yeni yönetimin işi olacak. Onu yeni yönetimle oturup konuşacağız."