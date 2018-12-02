Trabzonspor Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı İzle



- Trabzonspor Kulübünün 74. genel kurulunun ikinci gününde oy verme işlemine geçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ikinci günü oy verme işlemiyle başladı.

Kongre'nin ilk gününde başkan Ahmet Ağaoğlu genel kurul üyelerine seslenirken, yönetim kurulu ise mali ve idari yönden ibra edilmişti. Genel kurulda 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunurken, 15 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi ise Saat 17.00'ye kadar sürecek. Tek adayın olduğu genel kurula delegeler fazla ilgi göstermedi. Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde 46. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetimin görev süresi ise 3 yıl olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listesi Seçime tek aday olarak katılan Ağaoğlu’nun listesi şu şekilde: Asil Üyeler: Ahmet Ağoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Kibar Güven, Sertaç Güven Yedek Üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya

