Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi



- Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Trabzsonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 5'e 2 top kapma çalışması ile başladı.

Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavili futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmayı noktaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenmanı zaman zaman keserek oyuncularına uyarılarda bulundu. Sakatlıkları bulunan Okay ve Esteban, katılmazken Durica, Bero ve Castillo takımdan ayrı çalıştı. Milli takım kampından dönen Yusuf Yazıcı'da takımdan ayrı koşu yaptı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bordo-mavililer Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

