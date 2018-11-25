Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga Haberi



- Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 karşılaşmasında futbolcular arasında kavga yaşandı. Trabzonspor U21 Takımı bugün saat 13.00’da Fenerbahçe U21 Takımı ile Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi’nde karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 52. dakikasında Trabzonspor'un kaçırdığı penaltı vuruşundan sonrası kale arkasındaki taraftarlarla Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Karşılaşmanın 90+3 dakikasında ise, sarı-lacivertli takımın kalecisi Abdullah ile bordo-mavili futbolcu arasında gerginlik oldu. Her iki takımın futbolcularının karıştığı olayda Trabzonspor’dan Koray Kılınç, Behlül Aydın, Ali Osman Karpanoğlu, Fenerbahçe’den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli kırmızı kart gördü.

