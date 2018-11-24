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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır - TRABZON

- Futbolcuların taraftarların yanına giderek alkışlaması - Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarları alkışlaması - Antrenmandan detaylar Trabzon spor, Fenerbahçe maçına hazır - Bordo - mavili takımın antrenmanını çok sayıda taraftar izlediTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı taraftara açık olarak yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği antrenmana, çok sayıda taraftar da ilgi gösterdi. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "Yürüyoruz, korkmuyoruz" yazılı pankart açtı. Bordo - mavili futbolcular da taraftarların yanına giderek verdikleri destekten dolayı alkışladı. Trabzon spor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Tezahür Tezahürat Kışla Rektör 

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