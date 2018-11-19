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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Trobzunsporlu futbolcuların antrenmanda görüntüleri - Futbolcuların ısınma hareketleri - Futbolcuların maç yapması - Teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncuların sahaya giren köpekle oynamaları - Düz koşu yapan futbolcular Trabzon spor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Abdülkadir Ömür katılmadı.Bordo - mavili futbolcular, neşeli geçen antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaptı.Bu arada antrenman sahasına giren bir köpek, futbolcularla koştu. Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcuların ilgi gösterdiği köpeği sevdi. Trabzon spor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Köpek Milli Takım Rektör 

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