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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Antrenmandan detaylar

- TRABZON

İngiltere Rektör Hazırlık Maçı 


- Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı çalışmalarını tamamladı. Salonda bir süre çalışan Dainem Sturridge ise daha sonra ayrı bir sahada fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Antalya kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan Sturridge'nin yarınki çalışmada yer alabileceği belirtildi. Eddie Newton çalışmalara katıldı Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör Eddie Newton katıldı.
İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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