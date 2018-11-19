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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor idmanından detaylar

Sokak Köpeği Milli Takım Rektör 

-Köpek detayları

- TRABZON

- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ünal Karaman, yönetiminde yapılan çalışmaya, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Esteban, Majid Hosseini, Kucka, Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, neşeli geçen antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaptı. Sokak köpeğine sahip çıkıldı Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen bir sokak köpeği antrenman sahasına girdi. Futbolcularla koşan köpeği Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncular severken, sahipsiz olduğu anlaşılan köpeğe teknik heyet ve futbolcular sahip çıktı. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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