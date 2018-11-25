Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı maçında olay - TRABZON Haberi

Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı maçında olay - TRABZON Haberi

- İki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga - Golsüz biten maçın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı, toplam 5 futbolcu kırmızı kart gördüTRABZON (AA) - Trabzon spor ile Fenerbahçe 21 yaş altı futbol takımları arasında oynanan ve 0 - 0 sona eren karşılaşmanın son anlarında oyuncular arasında kavga çıktı.Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın uzatma dakikalarında Trabzon spor'un kazandığı korner öncesinde Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile bordo - mavili takımın oyuncusu Behlül Aydın arasında topa sahip olma konusunda tartışma yaşandı.İki isim arasında başlayan, sahadaki diğer oyuncuların ardından teknik heyetler ile yedek kulübesindeki futbolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüyen gerginlik, arbedeye dönüştü.Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay, olayların yatıştırılmasının ardından Trabzon spor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.Kornerden sonra maçın hakemi Cem Alpay'ın bitiş düdüğüyle karşılaşma 0 - 0 sona erdi.

Kırmızı Kart Arbede 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı