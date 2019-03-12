Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON
- İdmandan genel görüntüler - Ünal Karaman ile futbolcuların sohbeti Trabzon spor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.Sol arka adalesinde spazm oluşan Hosseini ile omzunda ağrı hisseden Rodallega ise tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzon spor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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