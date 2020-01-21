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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor antrenmanından detaylar

Rektör 

-Yeni transer Bilal Başacıkoğlu görüntüsü
-Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor, Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde dar alanda maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Ekuban ile Fıratcan antrenmanda yer almadı. Yeni transfer Bilal Başacıkoğlu ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor’un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Başacıkoğlu, antrenmanın ardından da bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Denizli’ye gidecek.
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