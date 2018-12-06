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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor'dan anlamlı maç

Trabzonspor'dan anlamlı maç

Maçtan Detaylar

Anlamlı Maç Hatıra Fotoğrafı Rektör 

-Ünal Karaman Açıklama

- TRABZON

- Trabzonspor, Trabzon Ortahisar Ampute takımıyla maç yaptı. Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri bugün çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Trabzon Ortahisar Ampute Takımı, Trabzonspor’u ziyaret etti. Engelliler haftası nedeniyle yapılan ziyarette bol bol hatıra fotoğrafı çektirilirken, karşılıklı hediyeler verildi.
15 dakikalık bir gösteri maçının da yapıldığı ziyarette güzel görüntüler yaşandı. İki takım arasında oynanan maç sonrası açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, onların vermiş oldukları mücadelenin kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Hayatın zorluklarını ve bazı gerçeklerle yüzleşme imkanı veriyorlar. Bizleri bu imkanı ve fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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