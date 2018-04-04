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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor'da Olağanüstü Kongre'ye doğru Haberi

Trabzonspor'da Olağanüstü Kongre'ye doğru Haberi

Metin Kaya'nın açıklamaları

Gıda Sektörü Genel Seçimler Basın Toplantısı Bağımsız Milletvekili Olağanüstü Kongre 

-Detaylar

- - Başkan adaylığını açıklayan iş adamı Metin Kaya:- "Trabzonspor'la 6 yıl iş ortaklığım var; dolayısıyla kasasına kadar her şeyini çok iyi bildiğim bir kurum" TRABZON

- Trabzonspor’da 7-8 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü kongre öncesinde iş adamı Metin Kaya, düzenlediği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıkladı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısına bordo-mavili forma giyerek gelen Kaya, her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerine inandıkları için bu yola çıktıklarını söyledi.

Trabzon'un Of ilçesinde doğduğunu, inşaat ve gıda sektöründeki ticari faaliyetleri nedeniyle İstanbul'da yaşadığını belirten 43 yaşındaki Kaya, 3 Temmuz 2011 şike davası sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı. Kaya, “Adaylığımızı açıkladık. 7 Haziran 2015 genel seçimlerde, Trabzonspor'un 3 Temmuz 2011 şike sürecinden dolayı İstanbul Anadolu yakası 1. bölgeden şikeye karşı bağımsız milletvekili adayı oldum ve 9 bine yakın oy alarak o zamanki Trabzonsporlular'a hakaret eden Faik Işık isimli avukatı meclise sokmadık" dedi.
Trabzonspor'la 6 yıl iş ortağı olduğunu bu nedenle kulübü iyi tanıdığını belirten Kaya, "Trabzonspor seçimleri hep sancılı geçiyor. Trabzonspor'da 6 yıl iş ortaklığım var. Dolayısıyla kasasına kadar her şeyini çok iyi bildiğim bir kurum. Bizim Trabzonspor diye bir derdimiz var, bizim yapacak çok işlerimiz var. Trabzonsporumuzun birliğe beraberliğe, o eski efsaneye, özüne dönmeye, dönerken de yeniden güçlü bir şekilde dirilişe, ayağa kalmaya ihtiyacı var. Biz de bunun için buradayız. Yeniden diriliş için biz geliyoruz” diye konuştu.
Trabzonspor'u profesyonelce yöneteceklerini ifade eden Kaya, "Trabzonspor’a bugüne kadar gelen bir çok yöneticiler ve başkanlar vermeye diye geldiler, isimleri marka yaptılar sosyal medya hesaplarında takipçi sayıları arttırdılar ve gittiler. 'Biz para vereceğiz' diye taahhüt etmiyoruz ama şunun taahhütünü veriyoruz, kulübümüzün parasını çarçur etmeyeceğimizin taahhütünü veriyoruz. Trabzonspor’umuzun profesyonelce yerinde yöneteceğiz, gerektiğinde tüm yönetimimizle tesislerde yatıp kalkacağız. Bu; bizim Trabzonspor’a, camiamıza, büyük Trabzonspor taraftarına sözümüz ve taahhüdümüzdür” şeklinde konuştu.

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