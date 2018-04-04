Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru - TRABZON
- Metin Kaya'nın konuşması Trabzon spor'da olağanüstü genel kurula doğru - Metin Kaya, başkanlığa adaylığını açıkladıTRABZON (AA) - Trabzon spor'da hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Metin Kaya, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kaya, beraberindekilerle Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon spor Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu belirtti. Fanatik bir Trabzon sporlu olduğunu dile getiren Kaya, bordo - mavili kulübün dirilişi için aday olduğunu aktararak, " Trabzon spor ismi o kadar büyük ki bu tüm sorunların üzerinden gelebileceğine inanıyoruz. Allah nasip ederse, var gücümüzle çalışıp bu camianın yüzünü ak çıkaracak, ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu. Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, " Trabzon spor'umuzu profesyonelce yerinde yöneteceğiz, gerektiğinde tüm yönetimimizle tesislerde yatıp kalkacağız. Bu bizim Trabzon 'a, camiamıza, büyük Trabzon spor taraftarına sözümüz ve taahhüdümüzdür." ifadelerini kullandı.