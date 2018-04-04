Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - TRABZON

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - TRABZON

- Trabzon spor antrenmanından detaylar Trabzon spor'da Kayserispor maçı hazırlıklarıTRABZON(AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban Alvarado ve Jan Durica katılmazken, Matus Bero ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Dünkü antrenmanda yer alamayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür bugün takımla idmana çıktı.Bordo - mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.Bu arada Profesör İhsan Koz İlkokulu öğrencileri antrenman öncesi Trabzon sporlu futbolcularla fotoğraf çektirerek, oyunculara başarı dileklerinde bulundu.Öte yandan antrenman sonrası teknik kadro kendi arasında mini çift kale maç oynadı.

Teknik Direktör Öğrenciler Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı