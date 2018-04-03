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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - TRABZON

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - TRABZON

- Antrenmandan görüntüler - Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan görüntü - Kulüp başkan yardımcılarından görüntü Trabzon spor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.Bordo - mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Tillo Rektör 

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