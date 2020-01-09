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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Haberi

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Haberi

Antrenmandan görüntüler

- ANTALYA

Devre Arası Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler Rektör 


- Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımın antrenmanını Trabzonspor Manavgat Futbol Okulu öğrencileri ziyaret etti. Minik sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor, bu akşam 18.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.
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