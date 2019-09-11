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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - TRABZON

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - TRABZON

- Bordo - mavili futbolcuların pas çalışması - Antrenmandan görüntüler - Antrenmanda sakatlanan Fernandes ve Ekuban'ın tedavisi - Sakatlanan oyuncuların sahadan ayrılması Trabzon spor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlandıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.Bordo - mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı. - Sturridge ve Onazi takımdan ayrıİngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı.Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü. - Ekuban ve Fernandes sakatlandıAntrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. - Milli oyuncular yarın katılacak Trabzon spor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın Trabzon 'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi.
Bordo - mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bild Milli Takım Teknik Direktör Rektör Trol 

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