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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm imzayı attı

Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm imzayı attı

Fıratcan Üzüm'ün imza töreninden detaylar

- İSTANBUL

İmza Töreni Politika Milli Takım Allah Bakış Açısı 


- Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu ve Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü'nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" dedi.

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