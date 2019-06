Oya Başar Hakkında

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan Olacak O Kadar TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiya...

TRABZON- Trabzonspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.Törene katılan isimler arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a, "İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız" dedi.Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzonspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törene katılan Bakan Albayrak, Başkan Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile bayramlaştıktan sonra, "İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız" dedi.Daha sonra Trabzonspor Futbol Koordinasyon Merkezi'nde bir süre Ağaoğlu ve Karaman ile görüşen Berat Albayrak ile Cahit Turhan, Trabzonspor taraftarlarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmedi. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bir bayram günü daha hep birlikte buradayız. Geçen sene sizlerden aldığımız destekle hepinizin malumu ortada. Önümüzde çok zor bir süreç var. Bu süreçte sizlerin desteğiyle, sizlerin bize vermiş olduğu güçle omuz omuza ve yan yana çok daha kolay tutunabileceğimizi düşünüyoruz. İçimizde bunları taşıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un ülkenin medarı iftiharı olduğunu dile getirerek, "Sadece Trabzon'un takımı değil. Ülkenin her köşesinde, dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüptür. İnşallah bu kulüp bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir. Tüm takımda görev alan teknik kadroya, teknik ekibe ve idare kadroya başarılar diliyorum" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ailesi ile bayramlaşmak için memleketine geldiğini vurgulayarak, "Öğrendik ki Trabzonspor'umuzun da bayramlaşması bugünmüş. Trabzonspor'a bir uğrayarak yönetimle, taraftarlarımızla, hemşehrilerimizle bayramlaşmadan geçmek olmaz dedik" şeklinde konuştu.Trabzonspor'un Türkiye'yi layıkıyla temsil ettiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Bu güzel, samimi atmosferden dolayı teşekkür ediyorum, Trabzonspor, Trabzon'umuz için çok önemli. Bu manada özellikle ben bu yıl Trabzonspor'umuzun ortaya koyduğu performanstan dolayı sadece Trabzonlular için değil, nereye gidersem gidiyim her gördüğüm şehirdeki insanlarda takımların taraftarlarından Trabzon'umuzun yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı müthiş bir teveccüh var. Bu şu resmi ortaya koyuyor ki hakikaten bu yıl Trabzonspor yönetimiyle, hocasıyla, oyuncularıyla çok müstesna kişiliğiyle, karakteriyle has Trabzonspor'luluk ruhunu sadece Trabzon'da değil, tüm Türkiye'de layıkıyla temsil etmiş" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'u bu sezon en üst sırada görme temennisinde olduğunu da söyleyen Berat Albayrak, "Oynadığı futbol ile altyapısına verdiği önemi ile kendi genç yetiştirdiği oyuncularıyla Türk futboluna örnek olma rolünü çok güzel ifa etmiş. Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak inşallah taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene en tepede görmek temenni ve duamız. Başkanın şansında tüm yönetime, teknik ekibe, futbolculara, taraftara büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik, muhabbet duygusu içerisinde Trabzonspor'umuz Türkiye'de ve dünya çapında bir marka olma noktasında çok başarılı bir sezon geçirir. İnşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar. Bizim temenni ve duamız bu yönde" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Albayrak ve Bakan Turhan'a, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edildi.