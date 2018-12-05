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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları - TRABZON

Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları - TRABZON

- Futbolcuların düz koşu yapması - Teknik direktör Ünal Karaman'dan detaylar - Antrenmandan genel ve detay görüntüler Trabzon spor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarıTRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2 - 2 berabere kalan Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao Pereira katılmadı.Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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