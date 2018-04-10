Trabzonspor’da Ağaoğlu yönetimi devraldı Haberi

-Eski ve yöneticilerinden görüntü

-Hayrettin Hacısalihoğlu açıklamaları

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- - Hayrettin Hacısalihoğlu: “Trabzonspor yeni bir döneme başlıyor”- “Şimdi yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak, onları geliştirerek Trabzonspor’umuzu bir yere getirmemiz lazım” TRABZON



- Trabzonspor’da başkanlık seçimini kazanan Ahmet Ağaoğlu yönetimi bugün görevi devraldı. Trabzonspor’un 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu yönetimi bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen mazbata töreni ile görevi devraldı. Trabzonspor’un yeni Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu ile görevi devralacağı eski başkan Muharrem Usta kentte bulunmadıkları için törene katılmadı. Trabzonspor’un eski yöneticilerinin yer aldığı mazbata töreninde Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul başkanları ve Ağaoğlu yönetiminden bazı isimler katıldı.

Ali Ağaoğlu’nun yönetiminde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hacısalihoğlu, devir teslim töreni yaptıklarını belirterek, “Geçmiş ve şimdiki yönetimin başkanları Trabzon’da olmadıklarını için yönetimler adına asbaşkanları olarak bizler bu töreni gerçekleştirdik. Trabzonspor yeni bir döneme başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburiyetindedir. Şartlar zordur. Ancak bu camianın tüm bireylerinin desteği ve katkıları ile aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz. Bizler camia adına bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Yardımcı olurlarsa, destek verirlerse inşallah Aralık’taki kongreye çok daha iyi şeyler söyleyerek, çok daha iyi bir durumdaki kulübü temsil ederek gelmeyi arzu ediyoruz. Şimdi Trabzonspor’da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak onları geliştirerek Trabzonspor’umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş taş üstüne koyarak daha iyi günlere geliriz diye ümit ediyorum” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili soruya Hacısalihoğlu, “Şu anda Şenol Hoca’yı düşünüyor musunuz dediler, ben de Şenol Hoca şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü. Bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var dedim. Olur mu olmaz mı dediler, ben de onu kimse bilemez. Gün doğmadan neler doğar dedim. Asla görevde bir hoca varken, görevini sürdürürken, sezon bitmemişken böyle bir şey yapmak etik değil. Trabzonspor’a yakışmaz" diye konuştu.



