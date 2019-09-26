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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan detaylar

- - Bordo-mavililerin yeni transferi Daneil Sturridge takımdan ayrı çalıştı TRABZON

Rektör Irak 


- Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı.
Bordo-mavililerin yeni transferi Daniel Sturridge, takımdan ayrı çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmazken, Yusuf Sarı, Fernandes ve Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma gerçekleştirdi. Taktik çalışması sırasında yüzüne top gelen kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Bordo-mavililer antrenmanda Beşiktaş maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, bir bölümde ise penaltı atışları yaptı.
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