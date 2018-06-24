Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oyunu Sarıyer’de kullandı

-Ahmet Ağaoğlu’nun oy kullanması

-Ahmet Ağaoğlu röp



- İSTANBUL



- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oyunu Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. 8 Nisan 2018’de yapılan genel kurulla Trabzonspor'un 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, oyunu Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. 1038 numaralı sandık başına gelen Ahmet Ağaoğlu kimliğini verdikten sonra oy pusulaları ve zarfıyla kabine girerek oyunu kullandı. “Her seçim tarihidir” Oy kullanma sonrası okul çıkışında seçimle ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her seçimin tarihi bir seçim olduğunu belirterek, “Her seçim tarihidir. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana, millete hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu vatandaşlık görevi herkesin yerine getirmesi gereken bir görev” dedi.



