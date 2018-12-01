Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi' - KAYSERİ
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi" - KAYSERİ - Kayseri spor - Trabzonspor maçının ardından - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşması"Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi" - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"İnşallah Kayseri spor bundan sonraki maçlarında başarılı olur. Çünkü biz, Kayseri spor'u her zaman bu ligde görmek istiyoruz"KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kayseri spor'u 2 - 0 yenen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncu değişikliklerinin skoru belirlediğini söyledi.
Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müsabakada yapılan oyuncu değişiklikleri skoru belirledi." dedi. Kayseri spor'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu:"Üç puanı aldık ama Kayseri spor her zaman bu ligde kalmayı hak eden bir takım. Bu şehirde çok güzel insanlar var. Güzel insanların olduğu yerde de güzel şeyler oluyor. İnşallah Kayseri spor bundan sonraki maçlarında başarılı olur ve hak ettiği yerde olur. Çünkü biz, Kayseri spor'u her zaman bu ligde görmek istiyoruz."