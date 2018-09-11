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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Teknik direktör Ünal Karaman'ın basın mensuplarıyla buluşmasından görüntüler - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antremandan detaylar - Antrenmanı izleyen taraftarlardan detaylar - Burak Yılmaz detayları Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Jose Sosa, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.Bordo - mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı. - Taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı Trabzon spor'da alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunan Burak Yılmaz da antrenmanda yer aldı.Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulunurken oyuncuyu tribüne çağırdı.Burak Yılmaz da tribün önüne giderek taraftarlara alkışla karşılık verdi. Bordo - mavili taraftarlar, daha sonra tüm takımı tribüne çağırıp alkışladı. - Karaman, sohbet etti Trabzon spor'un akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantının ardından Karaman, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Aytemiz AlanyasporFutbolSpor Toto

Sohbet Toplantısı Hatıra Fotoğrafı Teknik Direktör Tezahürat Basın Mensupları 

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