Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON
- Antrenmandan görüntüler - Teknik direktör Ünal Karaman'dan görüntü - Düz koşu yapan futbolculardan görüntüler - İzleyici detayları Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Dünü izinli olarak geçiren bordo - mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam etti.Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini katılmadı.Zargo Toure, Jose Sosa ve Kamil Ahmet Çörekçi, idmanda takımdan ayrı koşarken, sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından ayak tenisi oynadı. Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.