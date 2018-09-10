Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Antrenmandan görüntüler - Teknik direktör Ünal Karaman'dan görüntü - Düz koşu yapan futbolculardan görüntüler - İzleyici detayları Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Dünü izinli olarak geçiren bordo - mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam etti.Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini katılmadı.Zargo Toure, Jose Sosa ve Kamil Ahmet Çörekçi, idmanda takımdan ayrı koşarken, sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı.
Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından ayak tenisi oynadı. Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

Argo Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Türkiye Rusya maçından en güzel karelerTürkiye Rusya maçından en güzel kareler
Beşiktaş - Bursapor Maçından KarelerBeşiktaş - Bursapor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı