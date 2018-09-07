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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Antrenmandan kesit Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo - mavililer, 12 oyuncusundan yoksun çalıştı.Antrenmana, Ümit Milli Takım'da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı katılmadı.Sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Jose Sosa salonda çalışırken Kamil Ahmet Çörekçi ile Zargo Toure, takımdan ayrı koşu yaptı. - Abdülkadir takımla çalıştı, Nwakaeme geldiMilli takım aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Abdülkadir Ömür, koşuların ardından bu akşam takımın yaptığı çalışmaya katıldı.
Galatasaray maçından sonra izin alarak ülkesine giden Anthony Nwakaeme de Trabzon 'a gelerek takımla çalışmalara başladı.
Bordo - mavililer antrenmanda, koşunun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzon spor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Argo Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

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