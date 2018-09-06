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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Antrenmandan gelen ve detay görüntüler Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo - mavililer 14 oyuncusundan yoksun çalıştı.Antrenmana, Ümit Milli Takım'da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Zargo Toure, izinli olan Anthony Nwakaeme ile salonda çalıştığı belirtilen Jose Sosa katılmadı.Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı yan sahada koşu yaptı.Bordo - mavililer antrenmanda, koşu, dar alanda pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.Bu arada Trabzon spor'un eski futbolcularından Lemi Çelik ve Tolunay Kafkas'ın yanı sıra Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, idari işler sorumlusu Lokman Sadıklar, izleme komitesinde görev alan İhsan Derelioğlu ile Turgut Kural bir süre antrenmanı izledi.

Argo Milli Takım Teknik Direktör Eski Futbolcu Rektör 

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