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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

- Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlanması - İdman görüntüsü - Burak Yılmaz detayları - Rafet El Roman'ın ziyareti - Bordo - mavililerde Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.Bordo - mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı. - Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş devam edemedi Trabzon spor'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı.Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. - Rafet El Roman da izledi Trabzon spor'un antrenmanını şarkıcı Rafet El Roman da izledi.Bordo - mavili takımın taraftarı olan şarkıcı, antrenman sonunda teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla görüşerek fotoğraf çektirdi. - Karaman: "30 maçta 3'er puan hedefliyoruz" Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, ilerleyen dönemde takımın daha iyi hale geleceğini belirterek, "Daha ligin henüz başı. Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Benim nazarımda o maç hakem bitiş düdüğünü çaldığı andan itibaren bitti. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor maçı var ve o karşılaşmaya odaklanıyoruz." diye konuştu.
Milli takımlarda oynayan oyuncuların sorunsuz şekilde katılımını beklediklerinin vurgulayan Karaman, "Mevcut oyuncularımızdan antrenman eksiği ve sakat olanların bir an önce tedavilerinin tamamlanarak aramıza katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hedef bitmiyor. Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3'er puan hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım Kampı Sohbet Toplantısı Milli Takım Teknik Direktör Şarkıcı 

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