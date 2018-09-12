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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan Detaylar

- TRABZON

Argo Takım Kampı Milli Takım Şarkıcı Rektör 


- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Vahid Amiri, Hosseini, Uğurcan Çakır, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban ve Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı. Mustafa Akbaş ve Yusuf Yazıcı devam edemedi Trabzonspor'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. Trabzonspor'un antrenmanını ünlü şarkıcı Rafet El Roman da izledi. Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve oyuncularla görüşen El Roman, takımla birlikte fotoğraf çektirdi.
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