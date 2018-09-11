Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

-Sohbet toplantısından detaylar



- - Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir araya geldi TRABZON



- Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman da antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada maç oynandı. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hosseini, Vahid Amiri, Novak, Ogenyi Onazi, Esteban, Kucka ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Jose Sosa, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan antrenmana gelen bir grup taraftar, Ünal Karaman ve futbolculara destek verdi. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Ünal Karaman basın mensuplarıyla bir araya geldi Trabzonspor'un akşam antrenmanı öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Karşılıklı fikirlerin paylaşıldığı toplantıda Karaman, takımın kendi içinde bazı zorluklar geçirdiğini ve ilerleyen dönemde daha da toparlanacaklarını vurguladı. Galatasaray mücadelesini iyi oynayarak kazandıklarını ancak bu maçın hakemin bitiş düdüğü ile sona erdiği belirten deneyimli çalıştırıcı, pazartesi günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandıklarını söyledi.





