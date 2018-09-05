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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON

- Antrenmandan görüntüler - Zeki Yavru'ya antrenman sonrasında yapılan doğum günü kutlamasından görüntüler Trabzon spor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Antrenman sonrası Zeki Yavru için doğum günü kutlaması yapıldıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo - mavililer 15 oyuncusundan yoksun çalıştı.Antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra, hasta olan Onur Kıvrak, Olcay Şahan ile izin alan Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme katılmadı.Tedavileri süren Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi salonda çalışırken, Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı yan sahada koşu yaptı.Bordo - mavili futbolcular, koşunun ardından ayak tenisi oynadılar. - Zeki Yavru'ya doğum günü kutlaması Trabzon spor'da Zeki Yavru'ya antrenman sonrasında doğum günü kutlaması yapıldı.27 yaşına giren futbolcuya saha kenarında takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından pasta kesildi. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Argo Doğum Günü Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

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