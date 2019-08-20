Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor Atina’da

Trabzonspor Atina’da

Detaylar

- ATİNA

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Başkent Basın Mensupları 


- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maçı için Atina'ya geldi. Bordo-mavililer İstanbul'da, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına ait özel bir uçak ile saat 15.30 sıralarında Yunanistan'ın başkentti Atina'ya giden, bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı. Bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Ivanoldo, Campi, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obı Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Ömür, Yusuf sarı, Nwakaeme, Donıs Adjiaj, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sörloth yer alıyor. Atina'da basın toplantısı düzenleyecekler Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynayacağı öncesinde teknik direktör Ünal Karaman ve Jose Sosa birlikte basın toplantısı düzenleyecekler. Teknik Direktör Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa’nın katılacağı basın toplantısı 21 Ağustos Çarşamba günü 17.30’da maçın oynanacağı Olympiako Stadio Athinon’da başlayacak. Basın toplantısının ardından yine aynı stadyumda 18.00’de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı