Trabzonspor Atina’da



- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maçı için Atina'ya geldi. Bordo-mavililer İstanbul'da, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına ait özel bir uçak ile saat 15.30 sıralarında Yunanistan'ın başkentti Atina'ya giden, bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı. Bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Ivanoldo, Campi, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obı Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Ömür, Yusuf sarı, Nwakaeme, Donıs Adjiaj, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sörloth yer alıyor. Atina'da basın toplantısı düzenleyecekler Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynayacağı öncesinde teknik direktör Ünal Karaman ve Jose Sosa birlikte basın toplantısı düzenleyecekler. Teknik Direktör Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa’nın katılacağı basın toplantısı 21 Ağustos Çarşamba günü 17.30’da maçın oynanacağı Olympiako Stadio Athinon’da başlayacak. Basın toplantısının ardından yine aynı stadyumda 18.00’de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

