Trabzonspor Atiker Konyaspor hazırlıklarına 7 eksikle başladı



- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına 7 eksikle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15'nci haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Kucka, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao Pereira katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına sürdürecek.

